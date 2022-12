Ludwigshafen. Am vergangen Sonntagabend ist ein Unbekannter in Ludwigshafen nach einem Unfall geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte dieser zwischen 18.30 und 19 Uhr ein geparktes Auto in der Kaiser-Wilhelm-Straße. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2122.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1