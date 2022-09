Unfallflucht in Ketsch - Polizei sucht Zeugen

Ketsch. Zu einer Unfallflucht ist es von Sonntag auf Montag im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 12 Uhr in der Jägerndorfer Straße in Ketsch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, streifte hierbei ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten weißen BMW. Die gesamte Fahrerseite wurde hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise zum Unfallfahrer liegen derzeit noch keine vor, so die Beamten.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/28 80 in Verbindung setzen.