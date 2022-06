Unfallflucht bei Neustadt – gelber Kleinwagen gesucht

Neustadt/Weinstraße. Ein Unfallbeteiligter ist am Donnerstagnachmittag bei Neustadt einfach weitergefahren, die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 59-jähriger Fahrer auf der L 532 von Haßloch kommend unterwegs, um an der Einmündung zur B 38 Richtung Autobahn abzubiegen. Dort fuhr der unbekannte Autofahrer, der blinkte um nach rechts auf die L 532 abzubiegen, tat dies jedoch nicht und fuhr weiter geradeaus. In der Annahme, der Pkw würde abbiegen, fuhr der 59-Jährige in den Einmündungsbereich ein, es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt ungehindert fort und beging somit Unfallflucht. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer. Bei seinem Wagen handelt es sich um einen gelben Kleinwagen, dieser dürfte im Frontbereich auf der Beifahrerseite einen Unfallschaden aufweisen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt, unter der Rufnummer 06321 8540 zu melden.

