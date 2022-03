Schwetzingen. In Schwetzingen ist eine Unfallflucht am Montagabend gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein geparktes Fahrzeug im Hof eines Mehrparteienhauses in der Bahnhofanlage zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden liegt in Höhe von 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.

