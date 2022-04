Maxdorf. Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Freitag in Maxdorf. Wie diese berichtet, wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße geparkter weißer BMW in Höhe von 2.000 Euro im Zeitraum zwischen 07.55 und 13 Uhr beschädigt. Die Spuren weisen darauf hin, dass ein vermutlich blaues Fahrzeug rückwärts von den Kunden-Parkplätzen der Apotheke ausparkte und dabei gegen den BMW stieß.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer unter der Rufnummer 06237 / 9341100 abzugeben.