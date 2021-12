Weinheim. Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn in der Stahlbadstraße in Weinheim auf Höhe des Zedernwegs kommt es am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Die genauen Umstände zum Unfallhergang sind nach ersten Angaben der Polizei noch unbekannt. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen vor Ort. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die Stahlbadstraße bis zum Lärchenweg gesperrt. Auch der Bahnverkehr in Richtung Viernheim ist vorübergehend eingestellt.

