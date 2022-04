Unfall zwischen PKW und Motorrad löste Vollsperrung der B39 aus

Hockenheim. Ein Unfall bei Hockenheim löste eine Vollsperrung der B 39 in Fahrtrichtung Süden aus. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen Hockenheim-Mitte und Hockenheim-Süd gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Motorradfahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Wagen verkehrsbedingt abbremste und fuhr in dessen Heck. Im Anschluss stürzte er mit seinem Motorrad und blieb auf der Fahrbahn liegen. Zur Unfallaufnahme musste die B 39 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, das genaue Verletzungsbild ist laut Polizei noch unbekannt, es besteht aber keine Lebensgefahr. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 7500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1