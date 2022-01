Unfall zwischen Lkw und Pkw – kurzzeitige Verkehrsbehinderungen, hoher Sachschaden

Sinsheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls bei Sinsheim hat es an der Autobahnzufahrt von der B 292 auf die A 6 am frühen Mittwochabend Verkehrsbinderungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 51 Jahre alter Sattelzug-Fahrer gegen 19.30 Uhr von der B 292 nach rechts auf die A 6 in Richtung Mannheim abbiegen. Hierbei übersah er einen 44 Jahre alten Autofahrer, der bei "Grün" von der Dührener Straße aus über die B 292 ebenfalls auf die A 6 auffahren wollte.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von über 30 000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Das Auto des 44-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. Um kurz nach 20.30 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei.