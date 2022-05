Unfall zwischen Bus und Motorrad in Sinsheim - Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen

Sinsheim-Steinsfurt. Am Mittwochvormittag, kurz nach 9 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad auf der Kreisstraße 4182 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Ehrstädt zwei Personen schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge missachtete der Busfahrer die Vorfahrt des mit zwei 17-Jährigen besetzten Motorrades beim Einfahren vom Hettenbergring auf die Lerchenneststraße am Ortseingang. Die 17-Jährige soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein und ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen worden. Der zweite Schwerverletzte wurde nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Kreisstraße zwischen Steinsfurt und Ehrstädt ist derzeit immer noch voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Zeugen, die den Unfallhergang auf der wenig frequentierten Straße dennoch beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4111 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.