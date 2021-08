Unfall zwischen Auto und Motorrad - Verkehrsbehinderungen auf B36 wegen Teilsperrung

Mannheim. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B36 bei Mannheim ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei waren ein Auto und ein mit zwei Personen besetztes Motorrad an dem Unfall gegen 17.10 Uhr zwischen der Anschlussstelle Rheinau-Süd und der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen beteiligt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg werde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, hieß es weiter. Ein Rückstau von etwa zwei Kilometer Länge war die Folge.

Informationen zur Unfallursache, Verletzten oder Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.