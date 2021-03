  Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit - 45-Jähriger schwer verletzt

Heidelberg. In der Nacht zum Sonntag ist ein 45-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zuvor auf der Pleikartsförster Straße in Richtung Speyerer Straße unterwegs. Die Beamten vermuten, dass er an der Einmündung zur Albert-Fritz-Straße wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr der 45-Jährige zunächst einen Begrenzungspfosten und stieß dann gegen ein geparktes Auto. Schwer verletzt wurde er in ein

Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Beide Fahrzeuge seien jedoch Totalschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro und mussten abgeschleppt werden.