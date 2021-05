Edenkoben. Weil er am Sonntagmorgen in Sekundenschlaf gefallen ist, verursachte ein 21-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der A65. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Hornbachspange und Edenkoben fiel der Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer in Sekundenschlaf. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Anfang der Leitplanke auf. Das Auto kippte und kam hinter der Leitplanke auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in Krankenhaus gebracht. An der Leitplanke entstand ebenso ein Schaden, wie an dem Auto. Dieses ist nicht mehr fahrbar. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und im Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.