Unfall unter Alkoholeinfluss in Ketsch verursacht - Beifahrer leicht verletzt

Ketsch. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Ketsch von der Fahrbahn abgekommen und hat zwei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde während der Unfallaufnahme gegen 3.30 Uhr in der Schwetzinger Straße festgestellt, dass der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Während das Fahrzeug mit einem vermutlichen Totalschaden abgeschleppt wurde, kam der leicht verletzte Beifahrer des Unfallverursachers zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

