Unfall nach illegalem Autorennen

Worms. Am Sonntagabend ist es in der Von-Schoen-Straße in Worms zu einem Unfall gekommen. Die Polizei geht als Grund hierfür von einem illegalen Straßenrennen aus. Wie die Beamten mitteilen, sei ein 18-jähriger Autofahrer gegen 20:45 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen. Anschließend prallte er an ein Verkehrsschild und einer Mauer. Durch den Unfall kam es zum Totalschaden an dem Fahrzeug.

AdUnit urban-intext1

Zwei Zeugen hatten zuvor beobachtet, dass das Auto des 18-Jährigen zu einer Gruppe von drei Wagen gehörte, die auf dem Adenauerring aus Richtung Lutherring mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Mann habe kurz vor dem Unfall den Wagen eines 18-Jährigen überholt. Der 19-jährige Fahrer eines weiteren Autos habe ebenfalls zum Überholen angesetzt. Vor der Linkskurve zur Von-Schoen-Straße hätten sie sich wieder hintereinander gereiht. Hierbei kam der 18-Jährige wegen der hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheine der Fahrer sichergestellt. Zudem erfolgte eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.