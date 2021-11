Unfall mit zwei Kleinkindern auf A5 geht glimpflich aus

Weinheim. Ein Verkehrsunfall auf der A5 bei Weinheim ist für einen Familienvater und seinen zwei Kindern glimpflich ausgegangen. Der Mann war zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Weinheim in Fahrtrichtung Norden aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Wagen eines 23-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kinder im Alter von drei Monaten und drei Jahren wurden nach dem Unfall am Samstagnachmittag vorsorglich in eine Klinik gebracht, wo keine Verletzungen festgestellt wurden.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen seien laut Polizei nicht entstanden.