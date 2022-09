Unfall mit vier Lkw

Viernheim. Gleich vier Lkw waren an einem Unfall am frühen Montagmorgen auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck beteiligt. Nach ersten Informationen der Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 250 000 Euro.

Zunächst war ein 51-jähriger Fahrer eines Silo-Lasters mit einer Panne auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Ein 60-jähriger Brummifahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs war, kam in der Folge aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts ab, streifte den Pannen-Lastwagen und rutschte anschließend nach rechts in die Böschung. In der Folge fuhr noch ein weiterer Lastkraftwagen gegen den verunfallten Pannen-Lkw auf. Ein vierter Lastkraftwagen wurde durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt.

Zwei der drei Fahrspuren mussten für die Bergung gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung über die A 5 ab dem Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Süden wurde von der Polizei per Rundfunkwarnmeldung herausgegeben. pol/sko