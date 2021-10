Unfall mit verletztem Radfahrer in Dannstadt-Schauernheim - Kurzzeitige Sperrung

Dannstadt-Schauernheim. Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Radfahrern ist ein 46 Jahre alter Mann in Dannstadt-Schauernheim am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 13-jähriger Radfahrer, gefolgt von dem 46-jährigen Fahrradfahrer, die Speyerer Straße von Dannstadt in Richtung Schauernheim. Nach der Brücke über die A65 wollte der 13-Jährige rechts abbiegen, ohne ein Handzeichen zu nutzen. Der dahinter fahrende Radfahrer war der Meinung, der 13-Jährige verringert nur seine Geschwindigkeit und überholte diesen von rechts. Hierbei stießen beide zusammen. Der 46-Jährige stürzte einen Abhang hinab, verletzte sich an den Rippen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Speyerer Straße für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1