Unfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal. Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Freitagvormittag einen Unfall mit einem Fahrradfahrer verursacht. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Mann den 16-Jährigen, als er sich langsam in den Einmündungsbereich der Straße eintastete und kollidierte mit diesem. Der junge Fahrradfahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto und dem Fahrrad entstanden lediglich leichte Beschädigungen.

Die Polizei warnt, dass sich rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen könnten. Die Polizei empfiehlt daher immer mit einem Fahrradhelm zu fahren.