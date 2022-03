Unfall mit unklarem Hergang in Hockenheim - Zeugen gesucht

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall in Hockenheim zwischen einem Auto und einem Motorrad ist ein 63-Jjähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 63-jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad von Ketsch kommend auf den Einmündungsbereich Talhaushausstraße zu, um in den Pfälzer Ring abzubiegen. Ein 61-jähriger Autofahrer, der aus der Gegenrichtung kam, wollte ebenfalls in den Pfälzer Ring abbiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 63-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Gesamtschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Beide Beteiligte gaben gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, dass die Ampelanlage für sie grün zeigte. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 bei der Polizei zu melden.