Unfall mit Traktor - zwei Radfahrer leicht verletzt

Otterstadt. Zwei Radfahrer sind am Samstagnachmittag in Otterstadt bei einem Unfall mit einem leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr das Paar auf dem Rheindamm zwischen Waldsee und Otterstadt einem Traktor mit Einzelkornsägerät entgegen. Der 41-jährige Traktorfahrer wich auf den unbefestigten Grünstreifen aus, geriet dabei jedoch in ein Schlagloch, wobei sich ein Teil des Sägeräts löste und auf die beiden Radfahrer herabfiel und sie leicht verletzte.

