Unfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Worms. Ein Mofafahrer ist bei einem Auffahrunfall am Samstagabend schwer verletzt worden. Der 60-Jährige wollte, nach Polizeiangaben, in einer Wormser Straße nach links abbiegen und wurde dabei von einer, hinter ihm fahrenden, 20-jährigen Autofahrerin übersehen. Sie fuhr dem Mann derartig auf, dass der Mofafahrer stürzte und sich schwer verletzte. Die Unfallverursacherin selbst wurde leicht verletzt. Ein weiteres Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte leicht mit dem Auto der 20-Jährigen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

