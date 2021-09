Unfall mit Roller auf A 656 bei Edingen

Edingen. Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der A 656 bei Edingen am Samstagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 62-jähriger Rollerfahrer gegen 16.15 Uhr mit seiner 56-jährigen Mitfahrerin in Richtung Mannheim unterwegs. Die Beamten vermuten, dass der Rollerfahrer wegen des einsetzenden Starkregens die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam und mit der Beton-Fahrbahnbegrenzung kollidierte. Sowohl der Mann, als auch die Frau stürzten. Die Autobahn war voll gesperrt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen und die Höhe des Sachschadens lagen am Sonntagnachmittag noch keine Angaben vor.

