Unfall mit Radfahrerin in Weinheim - Polizei sucht nach Unfallbeteiligten

Weinheim. Bei einem Unfall in Weinheim ist eine 52-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung eines Lkw-Fahrers zu Boden gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 52-Jährige gegen 8.50 Uhr die Schulstraße in Richtung Hirschberg. An der Kreuzung zur Sophienstraße/Luisenstraße näherte sich von rechts ein Lkw, der ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfahren wollte. Beide Verkehrsteilnehmer hielten zunächst an, setzten ihren Weg aber kurz darauf wieder fort. Letztendlich fuhren beide in den Kreuzungsbereich ein. Die eigentlich vorfahrtsberechtigte 52-Jährige wich dem Lkw schließlich aus, woraufhin sie stürzte.

Die Polizei teilte weiter mit, dass der Lkw-Fahrer sich sofort um die am Boden liegende Radfahrerin kümmerte. Zwei Passantinnen, die auf den Unfall aufmerksam wurden, eilten der Frau ebenfalls zur Hilfe. Nachdem die 52-Jährige eine medizinische Versorgung vor Ort ablehnte, entfernten sich alle Beteiligten wieder von der Unfallstelle. Ein Austausch der Personalien fand nicht statt, weshalb das Polizeirevier Weinheim nun dringend nach dem Lkw-Fahrer und den beiden Passantinnen sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/10030 zu melden.