Unfall mit Porsche auf A 659 - Sperrung aufgehoben

Viernheim. Am Freitagvormittag hat sich auf der A 659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und Weinheim ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Weinheim unterwegs und setzte gegen 11.30 Uhr zum Überholen an. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah er einen Porsche, der bereits auf der linken Spur unterwegs war.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge total beschädigt und der 76-Jährige sowie der 22-jährige Porschefahrer schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf "weit über 100 000 Euro". Nach einer Vollsperrung sind die Fahrbahnen inzwischen wieder frei.

Zunächst hatte die Polizei gemeldet, dass der Unfall in Fahrtrichtung Mannheim passiert sei.