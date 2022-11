Unfall mit Personenschaden auf A 5 bei Heidelberg

Heidelberg. Ein 36-jähriger Benz-Fahrer ist einer 57-jährigen Ford-Fahrerin am Freitagabend auf der A 5 zwischen Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, stockte zum Unfallzeitpunkt gegen 18.30 Uhr der Verkehr in Fahrtrichtung Norden. Der 36-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr der 57-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der Ford auf die rechte Spur abgewiesen und kollidierte mit einem Sattelzug. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt und wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 15 000 - 20 000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, musste die Richtungsfahrbahn bis 19.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur geleitet. Es bildete sich ein Rückstau von etwa vier Kilometern.