Unfall mit Motorrad und Kleintransporter in Schwegenheim - Biker schwer verletzt

Schwegenheim. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 in der Nähe von Schwegenheim (Landkreis Germersheim) ist ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, wollte ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters einen vorausfahrenden Lkw überholen. Dabei übersah er den 71-Jährigen, der bereits auf der Spur überholte. Der Motorradfahrer prallte gegen den Kleintransporter und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

