Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten - Einsatzkräfte vor Ort, Fahrbahn gesperrt

Leimen. Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Leimen am frühen Donnerstagabend haben sich mehrere Menschen verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei krachte es gegen 17.50 Uhr im Bereich der K4156 zwischen der Einmündung "Am Rondell" und der L598. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz.

Die K4156 wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen der L598 und der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.