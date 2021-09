Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Sinsheim - A 6 voll gesperrt

Sinsheim. Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist am Mittwochmorgen die A 6 in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei verunfallten gegen 7.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn drei Fahrzeuge. Ob die derzeitige Witterung ursächlich für den Unfall war, ermitteln die Polizeibeamten der Autobahnpolizei.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten der Unfallfahrzeuge. Aufgrund der Vollsperrung kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.