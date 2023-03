Unfall mit mehr als 50 000 Euro Sachschaden in Sinsheim

Sinsheim. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin ist am Mittwochvormittag im Kreuzungsbereich Hauptstraße / westliche Ringstraße eine 46- mit einem Peugeot kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, verursachte sie damit einen Sachschaden in Höhe von mehr als 50 000 Euro. Die 46-Jährige wollte von der westlichen Ringstraße in die Hauptstraße abbiegen, als sie die Vorfahrt des auf der Hauptstraße fahrenden Peugeot-Fahrers missachtete und mit diesem zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1