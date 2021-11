Unfall mit leichtverletztem Zweiradfahrer – Zeugen gesucht

Angelbach. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend ist ein 17 Jahre alter Zweiradfahrer in Angelbach (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog der 17-Jährige gegen 19 Uhr von der Talstraße in die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch. Ein bisher unbekannter Autofahrer wollte an der Einmündung Holbinsenstraße nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Der Unbekannte hielt zunächst an der Einmündung an, setzte sich dann aber in Bewegung und bog ab. Der 17-jährige Zweiradfahrer musste daraufhin stark abbremsen, wodurch er in der Folge stürzte. Ohne sich nach dem Zustand des Jungen erkundigt zu haben, fuhr der Autofahrer anschließend weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 17-Jährige verletzte sich leicht in Form von Schürfwunden und Prellungen. Der flüchtige Fahrer soll in einem dunklen Auto unterwegs gewesen sein.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07261/69 00 entgegengenommen.