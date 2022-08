Sinsheim. Ein nicht angeleinter Hund hat am frühen Montagabend in Sinsheim dafür gesorgt, dass ein Pedelec-Fahrer sich schwer verletzt hat. Der 77-Jährige war Angaben der Polizei zufolge kurz nach 19 Uhr auf einer abschüssigen Strecke in Richtung Eschelbach unterwegs, als das Tier den Feldweg querte. Der Senior stürzte und zog sich Prellungen und Brüche zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

