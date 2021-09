Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A6 bei Sinsheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim. Bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntag fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine Frau wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zuvor war bei dem Unfall ein 25-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr wegen zu hoher Geschwindigkeit auf ein Stauende in Fahrtrichtung Mannheim geprallt. Dadurch wurden die vier vor ihm befindlichen Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Unfall hatte sich an einer Fahrbahnverengung vor einem Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt Sinsheim ereignet.

Eine 51-jährige Frau und ein 56 Jahre alter Mann wurden schwer verletzt. Zwei Frauen im Alter von 52 und 72 Jahren sowie ein 81-jähriger Mann verletzten sich leicht. Allesamt wurden in Krankenhäuser nach Sinsheim und Heilbronn gebracht. Der Unfallverursacher selbst sowie die Insassen des Wagens blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden belief sich bei von der Polizei geschätzten 45.000 Euro. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers sowie für die Arbeiten am Unfallort wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim bis 12.45 Uhr voll gesperrt. Es entstanden in der Spitze rund sechs Kilometer Stau. Der 25-jährige Unfallverursacher muss laut Polizei mit einer Anzeige und einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.