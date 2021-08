Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A6

Dielheim. Auf der A6 sind am Dienstag kurz nach Mitternacht ein LKW, ein Linienbus sowie drei Autos an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen. Nach Angaben der Polizei verlor ein 42-jähriger Autofahrer bei Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem LKW. Drei nachfolgende Fahrzeuge, ein Linienbus und zwei Autos, wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand aber ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

