Unfall mit einem Verletzten auf der Oftersheimer Landstraße

Plankstadt. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag auf der Oftersheimer Landstraße bei der Abzweigung zur B535 in der Nähe von Plankstadt ereignet. Ein Lkw war auf der Oftersheimer Landstraße von Plankstadt in Richtung Oftersheim unterwegs und bog an der Ampel links zur B535 in Richtung Heidelberg ab. Dabei kollidierte er mit einem Dodge Ram, der aus der Gegenrichtung kam, wie unser Reporter vor Ort herausfand.

Der Lkw-Fahrer wurde offenbar leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrtüchtig und müssen abgeschleppt werden. Außerdem sind Betriebsstoffe ausgetreten, weshalb eine Fahrbahnreinigung notwendig ist. Die Polizei muss nun herausfinden, welcher der beiden Fahrer die rote Ampel missachtet hatte.

Erst vergangene Woche waren an fast der selben Stelle zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 29-Jähriger war von der Oftersheimer Landesstraße kommend auf die Bundesstraße bei Plankstadt aufgefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines 47-Jährigen missachtet. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.