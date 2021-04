Bruchhausen. Bei einem Unfall auf dem Leimener Weg bei Bruchhausen verletzten sich zwei Personen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 6.40 Uhr auf der Strecke zwischen der Abfahrt Sandhausen (K 4153) und der Autobahnüberführung (A 5) zwei Fahrzeuge. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Beamten war ein Autofahrer auf dem Leimener Weg in Richtung Patrick-Henry-Village unterwegs, als er kurz vor der Autobahnüberführung an einem Feldweg rechts abbiegen wollte. Der Fahrer des folgenden Autos erkannte dies zu spät und fuhr ins Heck des Wagens. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Leimener Weg zwischen der B 535 und der L 598 (Umspannwerk Leimen) wurde zeitweise gesperrt.