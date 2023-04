Walldorf. An der Kreuzung der Landstraßen L723 und L598 in Walldorf hat sich am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, mussten Rettungskräfte eine eingeklemmte Person aus ihrem Fahrzeug bergen.

Die L723 ist aktuell in Richtung Wiesloch zwischen Reilingen und Walldorf gesperrt. Auf der Strecke sei deshalb mit Stau zu rechnen. Näheres ist nicht bekannt.