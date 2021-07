Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - drei Personen schwer verletzt

Meckesheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B45 bei Meckesheim haben sich am Dienstag drei Personen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei waren bei dem Unfall gegen 17.15 Uhr drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 57 Jahre alte Fahrerin hatte beim Linksabbiegen von der B 45 in die Zuzenhäuser Straße den entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen übersehen. Sein Auto wurde in den Gegenverkehr abgewiesen, wo er mit einem Fahrzeug eines 56-Jährigen kollidierte. Anschließend prallte der Wagen des 31-Jährigen gegen eine Leitplanke. Mit ihren schweren Verletzungen wurden die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser eingeliefert.

Wegen der Arbeiten am Unfallort wurde die Bundesstraße für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Im Anschluss war die B45 einspurig befahrbar. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten am späten Abend noch an.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

