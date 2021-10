Sinsheim. Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagnachmittag, um 17.45 Uhr, auf der Landstraße 549, zwischen Daisbach und der AVR-Anlage den Verkehrsunfall. Die Jugendliche geriet in einem Kurvenbereich in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

