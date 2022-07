Unfall in Sinsheim- Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim. Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagmorgen in Sinsheim im Einsatz gewesen, nachdem ein Auto mit einem Motorrad kollidiert ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der Autofahrer von einer Seitenstraße auf die Karlsruher Straße in Richtung Eschelbach ab und stieß dabei mit dem Motorradfahrer zusammen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde dabei verletzt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Über die Schwere der Verletzungen und die Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

