Sandhausen. Zwei Autos sind am Montagvormittag in Sandhausen aufeinander geprallt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia gegen 10 Uhr den Lattweg in Richtung Hardtstraße. An der Kreuzung Lattweg und Hardtstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lkw Ford-Transit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 33-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 22 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1