Unfall in Freckenfeld - Achtjähriger schwer verletzt

Freckenfeld. Bei einem Verkehrsunfall in Freckenfeld ist am Donnerstagabend ein Achtjähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Verletzungen an Kopf und Bein zu. Die 39-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt. Zwecks weiterer Behandlung wurde der Junge durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1