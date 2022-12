Unfall in Epfenbach - Polizei findet leeres Fahrzeug vor

Epfenbach. Am Montagmorgen ist es in Epfenbach zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Fahrerin oder ein Fahrer gegen 5.25 Uhr auf der Waibstadter Straße und kam aus Waibstadt kommend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Hyundai mit einer Straßenlaterne, die ein angrenzendes Gebäude beschädigte.

Als die Beamten, die durch das Notrufsystem des Unfallwagens alarmiert wurden, kurze Zeit später am

Unfallort ankamen, waren keine Insassen und kein Fahrer oder Fahrerin festzustellen. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai wurde beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261 6900 zu melden.