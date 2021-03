Altlußheim. Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut hat am Samstag ein 45-Jähriger einen Unfall in Altlußheim gebaut. Wie die Polizei mitteilt, trug sich dieser gegen 19 Uhr in der Hauptstraße zu. Zuvor wollte der Mann nach links in die Kurpfalzstraße abbiegen. Hierbei stieß er gegen einen Zaun. Eine Passantin, die den Unfall beobachtete, rief die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten konnte sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten, heißt es in der Mitteilung. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Sowohl sein Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin einbehalten. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro, so die Polizei.