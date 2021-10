Unfall beim Spurwechsel auf A 6 - ein Verletzter und 30.000 Euro Sachschaden

Wiesloch-Rauenberg. Bei einem Unfall auf der A6 in Richtung Sinsheim ist in der Nacht zum Mittwoch eine Person leicht verletzt worden und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 20-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit auf der mittleren Spur als ein LKW auf diese wechseln wollte. Der junge Mann wollte daraufhin auf die linke Spur ausweichen als er die Kontrolle verlor und anschließend in eine Leitplanke prallte. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die linke Spur musste im betroffenen Abschnitt bis 3 Uhr für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

