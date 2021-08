Eschelbronn. Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Eschelbronn ist eine 64-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 53-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr rückwärts aus der Parklücke in der Bahnhofstraße fahren, als sie dabei die 64-Jährige übersah, die nach dem Aufprall zu Boden stürzte. Die Verletzte kam mit schweren Beckenverletzungen in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

