Unfall beim Abbiegen – Zeugen gesucht

Sinsheim. Der 57-jährige Fahrer eines VW-Transporters wollte in der Eschelbacher Straße in Sinsheim nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen, setzte seinen Blinker und scherte nach links aus. Während des Abbiegevorgangs wollte ein 27-jähriger Autofahrer den VW rechts überholen und beide Fahrzeuge kollidierten. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 melden.