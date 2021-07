Unfall beim Abbiegen von der B45 mit drei Schwerverletzten

Meckesheim. Bei einem Linksabbieger-Unfall sind an der Bundesstraße 45 bei Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Mannheim am Dienstagabend weiter mitteilte, übersah eine 57-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der B45 auf Höhe der Zuzenhäuser Straße einen entgegen kommenden Wagen mit einem 31-Jährigen am Steuer. Nach dem Zusammenstoß sei dessen Auto in den Gegenverkehr gekommen und mit dem Wagen einer 56-Jährigen kollidiert. Alle drei kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Polizei weiter meldete. An den Fahrzeugen seien Schäden in Höhe von 50 000 Euro entstanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1