Unfall bei Speyer: 35-jährige Motorradfahrerin verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall bei Speyer am Freitag ist eine Motorradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Iggelheimer Straße von Schifferstadt nach Speyer. Er übersah die entgegenkommende Motorradfahrerin als er nach links auf die B9 auffahren wollte. Die 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erlitt eine Verletzung an der Schulter. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

