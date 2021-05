Unfall bei illegalem Autorennen

Worms. Drei Fahrer haben sich in Worms mit ihren Fahrzeugen ein verbotenes Rennen geliefert. Einer von ihnen verunglückte und wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, rasten die drei Fahrer am späten Mittwochabend mit ihren Autos über die B 9. An einer Kreuzung ordnete sich einer der Raser auf der Linksabbiegerspur ein und bremste ab. Ein zweiter am Rennen Beteiligter habe vermutlich ebenfalls links abbiegen wollen, sei aber nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Er wich nach rechts aus und krachte dabei mit einem dritten Raser zusammen, der mit hohem Tempo geradeaus weiterfahren wollte. Bei der Kollision rutschte das Auto über die Fahrbahn und krachte gegen einen Mast. Der Wagen wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo sich jedoch keine weiteren Autos befanden. Alle Beteiligten mussten vor Ort den Führerschein abgeben. lrs