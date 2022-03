Unfall bei Auffahrt auf die Autobahn - Autofahrerin verletzt

Rhein-Neckar. Bei einem Unfall am Mittwochabend ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 21 Uhr eine 53-Jährige an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen auf die A 5 in Richtung Frankfurt auf. Gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens wechselte die Frau auf die Autobahn und kollidierte hierbei mit einem Mercedes-Sprinter, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Der Wagen der 53-Jährigen wurde gegen die Leitplanke geschleudert und blieb stark beschädigt auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25 000 Euro.